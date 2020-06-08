В Петербурге лжемедики продали пенсионерке чудо-лекарство от тромбоза за 90 тысяч рублей

На самом деле женщина купила обычные БАДы.

Сотрудники уголовного розыска Петербурга вычислили участников организованной группы, которые под видом врачей гериатрического центра обманывали пенсионеров. Они убеждали стариков в страшных диагнозах и продавали им чудо-препараты, способные вылечить заболевание. На самом деле пожилые горожане получали обычные биологически активные добавки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Задержанными оказались 36-летний уроженец Ростовской области и 26-летний уроженец одного из государств СНГ. По версии следствия, ростовчанин был организатором преступной схемы, второй выполнял роль диспетчера: он обзванивал пенсионеров, а после приходил к ним в квартиру.

Одной из жертв мошенников стала 84-летняя жительница Выборгского района. В марте ей позвонил "врач" и прямо по телефону диагностировал тромбоз сосудов. Напуганная женщина отдала 90 тысяч рублей за чудо-препарат.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оперативники считают, что соучастницей мужчин могла быть 32-летняя жена ростовчанина, которая работала вторым диспетчером.

В Петербурге у задержанных телефонных мошенников изъяли 14 млн рублей.

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