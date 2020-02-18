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В Петербурге задержали лжеполицейского за мелкое хулиганство
Сегодня, 21:23
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smirenny

В Петербурге задержали лжеполицейского за мелкое хулиганство

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Мужчину доставили в отдел полиции.

Вечером в субботу, 30 января, полицейские задержали в Петербурге странного мужчину, который был одет в полицейскую форму, но сотрудником органов не является, сообщил источник. 

Источник отметил, что мужчину по имени Владимир задержали за мелкое хулиганство, однако что именно сделал злоумышленник, не уточняется. При себе злоумышленник имел документы, удостоверение Федеральной пограничной службы, пистолет. Был одет в рубашку охранника с лычками полицейского. Вещи мужчины были в грязи. 

Что грозит петербуржцу, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что петербургский метрополитен получил угрозы о минировании.

Фото: Piter.TV

Теги: лжеполицейский, мелкий хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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vitalik132
Сегодня 22:37

Ну просто шоу. Лишь бы людям невредил

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kodir12
Сегодня 22:35

Мужчина напевно ще відмічає новий рік в формі поліцейського !

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