Лжеполицейский обманул пожилого мужчину на 400 тыс. рублей и отправился в тюрьму

Петербургский курьер мошенников получил 2 года колонии за обман пенсионера.

В Санкт-Петербурге 23-летний мужчина получил 2 года колонии общего режима за участие в мошеннической схеме, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В августе 2024 года осужденный позвонил 76-летнему жителю Петербурга, представился сотрудником полиции и сообщил о попытке хищения средств с банковского счета пенсионера. Для "защиты" сбережений он предложил "задекларировать" наличные.

Мужчина подготовил поддельную заявку на инкассацию, приехал к потерпевшему, назвал кодовое слово "Люсик" и забрал свыше 400 тыс. руб. После этого он скрылся.

В ходе расследования злоумышленник был задержан. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Похищенные деньги вернуть не удалось.

Фото: Piter.TV