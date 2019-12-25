В Ленобласти лжеполицейский развел пенсионеров на 5 млн рублей

Злоумышленника из Псковской области обвиняют в 22 мошенничествах.

В Ленобласти лжеполицейский обманул пенсионеров на 5 миллионов рублей. Злоумышленник уверял пожилых людей, что их родственники стали виновниками ДТП и теперь нужны деньги, чтобы не привлекать горе-водителей к уголовной ответственности. Пенсионеры верили обманщику и отправляли ему крупные суммы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры сегодня, 27 ноября.

По версии следствия, подозреваемый состоял в банде, которая обманывала пожилых людей. Только за две недели в августе 2022 года мужчина провел 22 мошеннических дела. Он "заработал" 5 млн рублей. Злоумышленник отправил большую часть средств подельникам.

Сейчас обвиняемый под стражей. Дело направлено в суд. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Петербурга защитила права ребенка-инвалида.

Фото: Piter.tv