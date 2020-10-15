Петербургский метрополитен получил угрозы о минировании

В розыск объявлены трое москвичей.

В субботу, 30 января, полиция Петербурга объявила в розыск троих жителей Москвы, после того как на сайт городского метро пришло письмо о минировании, сообщили "Невские новости".

В письме говорилось, что в Северную столицу приедут два смертника, которым уборщики подземки подготовили сумки со взрывчаткой. Также неизвестный упомянул, что их соратники ночью разместили бомбу под вагоном одного из поездов. Террористы заявили, что кроме этого разместили взрывчатку в двух электробусах. Преступники отметили, что будут находиться на Украине и наблюдать за происходящем оттуда.

Однако сотрудники полиции выяснили, что лжеминеры на самом деле живут в Москве: это 61-летний Сергей, 66-летний Владимир и 45-летняя Наталья. Их объявили в розыск.

Ранее мы писали, что лжеминеры заставили полицейских в Петербурге искать взрывчатку в школе и лицее.

Фото: Piter.TV