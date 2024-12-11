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На остановке Морской набережной сообщили о минировании
Сегодня, 20:20
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На остановке Морской набережной сообщили о минировании

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Предметом, который вызвал беспокойство прохожих, стали перемотанные изолентой фары от прицепа.

Вечером 4 февраля правоохранители получили сообщение о минировании у одной из автобусных остановок на Морской набережной. На место выехали взрывотехники ОМОН "Бастион", – рассказывают в 78.ru со ссылкой на вневедомственную охрану Петербурга.

Специалисты осмотрели место предположительного минирования и не обнаружили ничего опасного. Испугавшим местных жителей предметом оказалась запакованная связка автомобильных фар.

Движение транспорта на месте происшествия было восстановлено и осуществляется в штатном режиме после сообщений об ограничениях.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте на Советской улице нашли осколочную гранату.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Петербург

Теги: минирование, сообщение о минировании
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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