Лжеполицейский обманул пенсионерку с Васильевского острова более чем на 1,5 млн рублей

Мошенник связался с пожилой женщиной через WhatsApp.

Пожилой петербурженке, проживающей на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе, не повезло нарваться на мошенничество через мессенджер. Злоумышленник обманным путём убедил пенсионерку перечислить ему 1,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Сообщение правоохранителем поступило от 72-летней женщины вечером в понедельник, 29 августа. Она рассказала, что в начале месяца с ней по WhatsApp связался неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мошенник сообщил, что деньги необходимо перевести для сохранности на якобы безопасные счета. Женщина поверила обманщику и перевела круглую сумму через банкоматы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pxhere