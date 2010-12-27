В Петербурге оперативники задержали инспектора ДПС по подозрению в получении взятки

На пост ДПС приехали оперативники в сопровождении спецназа "Гром".

На пост ДПС, который находится недалеко от ТЦ "Мега Дыбенко", нагрянули силовики. Они приехали за инспектором, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщила "Фонтанка".

На пост ДПС приехали оперативники в сопровождении спецназа "Гром". Они задержали инспектора батальона ДПС №3. Мужчину подозревают в получении взятки за не составление протокола.

По данным Piter.TV, расследованием занимается Следственный комитет Санкт-Петербурга.

Ранее д вух инспекторов ГИБДД задержали после жалобы "Рыжего Тарзана".

Фото: pixabay