В Петербурге задержали иностранца, ранившего четырех человек в массовой драке на Садовой

Драка между представителями двух групп произошла на улице у ночного клуба.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в нанесении ножевых ранений посетителям ночного клуба на Садовой улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

У 22-летнего гражданина одного из государств Средней Азии обнаружили складной нож. Предполагается, что именно им он и порезал своих оппонентов.

Ранее Piter.TV рассказывал о массовой драке у клуба на Садовой, 28/30 12-го апреля. Конфликт произошел между двумя группами из-за женщины. В итоге четверо мужчин пострадали, их госпитализировали. В полицию доставили около 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение тяжкого вреда здоровью".

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО