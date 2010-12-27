В Петербурге задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

Молодой человек обвиняется в незаконным обороте наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, 23 августа у дома № 2 по Старопетергофскому проспекту полицейскими был задержан находящийся в федеральном розыске гражданин.

Известно, что уроженец Алтайского края 2001 года рождения обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району.

Инициатору розыска было сообщено местонахождение преступника.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красногвардейском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего отца.

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