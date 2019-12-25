В Петербурге задержали гражданина Азербайджана, избившего армян

Инцидент произошел ночью 24 июля.

В Петербурге по подозрению в возбуждении ненависти или вражды с применением насилия задержан гражданин Азербайджана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На Якорной улице ночью 24 июля неизвестные лица причинили телесные повреждения гражданам Армении. Злоумышленники применили насилие и умышленно нанесли потерпевшим множественные телесные повреждения. При этом они сознавали, что находятся в общественном месте и желая публично возбудить ненависть и вражду к лицам армянской национальности, свои умышленные насильственные действия сопровождали громкими высказываниями, унижающими достоинство неопределенного круга лиц и конкретно пострадавших, как граждан Армении. Все действия снимались на телефон, а затем были размещены в социальных сетях.

В период с 5 по 6 августа в результате реализации оперативной информации сотрудниками 5 отдела Центра "Э" ГУ МВД по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Азербайджана. У него изъяли флешку, шесть мобильников, травматический пистолет "Оса", охотничье ружье, патроны, два охотничьих ножа.

ОРМ и следственные действия по установлению остальных участников и других эпизодов преступной деятельности продолжаются.

Ранее Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.

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