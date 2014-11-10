В Петербурге задержали градозащитницу Сивохину

Силовики заявили, что ждут приезда сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, чтобы провести беседу с активисткой.

Основателя проекта Живой город" и члена петербургского ВООПИиК Наталию Сивохину задержали 22 июня, когда она выходила из стоматологии. Ее доставили во 2-й отдел полиции.ю чтобы допросить по КУСП, пишет депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

По словам Вишневского, который находится вместе с Сивохиной, полицейские отказались называть причину задержания. Силовики заявили, что ждут приезда сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, чтобы провести беседу с активисткой.

Ранее Александра Кононова не пустили на заседание ВООПИиК. Вход осуществлялся по спискам.

Фото: Вконтакте / Наталия Сивохина

