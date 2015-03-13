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В Петербурге задержали еще одного подозреваемого в весеннем похищении петербуржца
Сегодня, 22:18
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В Петербурге задержали еще одного подозреваемого в весеннем похищении петербуржца

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Кравченко просил домашний арест, утверждая, что готово сотрудничать со следствием.

В субботу, 2 октября, Петроградский районный суд Петербурга отправил в СИЗО  фигуранта дела о похищении и убийстве петербуржца. Об этом сообщается объединенная пресс-служба судов города. 

Подозреваемый Андрей Кравченко, по версии следователей, в апреле этого года вместе со своими подельниками похитил мужчину на Малой Посадской улице, 17. Затем насильно посадили в в автомобиль Audi, связали ему руки липкой лентой и отвезли в погреб дома, расположенного в поселке Левашово. 

Кравченко просил домашний арест, утверждая, что готово сотрудничать со следствием, однако он будет находиться под арестом до 19 ноября этого года. 

В минувшую пятницу Кравченко задержали, позже выяснилось, что он уже был ранее судим за кражу и угон. 

Ранее Петербургский суд отправил извращенца под домашний арест.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: левашово, погреб, похищение петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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