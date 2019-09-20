Петербургский суд отправил извращенца под домашний арест

В суде мужчина сказал, что готов сотрудничать и давать показания.

В Петербурге Петроградский районный суд отправил под домашний арест Алексея Светлова. Его подозревают в совершении насильственных действий. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

В ходе следствия выяснилось, что Светлов демонстрировал несколько дней назад эротические материалы на своём телефоне ребенку, который не достиг 12 лет. После этого он предложил вступить с ним в интимные отношения.

В суде мужчина сказал, что готов сотрудничать и давать показания. Он оправдывался тем, что все это нелепая ошибка.

Сообщается, что на иждивении Светлова находится мать-инвалид, судья вынес решение отправить его под домашний арест. Подозреваемому запрещено покидать квартиру, использовать Интернет и другие средства связи.

Ранее петербуржец отправился в колонию за мошенничество с квартирой знакомого.

Фото: pexels

