Петербуржец отправился в колонию за мошенничество с квартирой знакомого

Мужчина свою вину не признал.

В Петербурге мужчина получил 2,5 года в исправительной колонии за мошенничество с квартирой знакомого. Кроме того, злоумышленник должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Решение принял Петроградский районный суд.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, преступный план возник в голове у Дмитрия Малышева в 2014 году. Мужчина хотел приобрести права на 355/1649 долей квартиры, расположенной на Большом проспекте Петроградской стороны. Стоимость недвижимости оценивалась в 4 млн рублей.

Квартира принадлежала его знакомому, которому Малышев ранее уже помогал приобрести права на эту квартиру. Поэтому у мужчины остались все необходимые документы. Тогда Малышев вновь предложил знакомому свои юридические услуги. Злоумышленник изготовил невидимыми чернилами документ, который дал подписать знакомому. После того, как чернила исчезли, Малышев сделал из документа договор купли-продажи долей квартиры. Позже он подал в суд иск о признании права собственности на квартиру, сообщив, что знакомый не хочет отдавать ему доли. Однако, выяснилось, что знакомый подал на Малышева заявление в полицию. Суд иск отклонил.

Ранее мы писали, что двое петербуржцев подозреваются в мошенничестве с квартирой умершего человека.

Фото: Piter.tv