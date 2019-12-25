В Петербурге задержан выстреливший в мигранта экскаваторщик

Мужчина пустил в ход пистолет из-за возникших неприязненных отношений к киргизу.

Ночью 7 сентября в полицию Петербурга поступило сообщение от местной жительницы: женщина увидела у дома №60 корпус 1 по проспекту Маршала Жукова пятерых мужчин и услышала стрельбу. Об этом Piter.TV узнал из источника в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 35-летний машинист экскаватора выстрелил из травматического пистолета в мигранта из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Неработающего 29-летнего уроженца Киргизии направили на амбулаторное лечение, у мужчины диагностировали огнестрельное ранение и ушибленную ссадину грудины.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, стрелок задержан.

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Фото: Piter.TV