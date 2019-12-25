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В Пулково задержали подозреваемого в убийстве инкассатора в 2008 году
Сегодня, 12:54
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nastya960

В Пулково задержали подозреваемого в убийстве инкассатора в 2008 году

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В этом году мужчина по поддельному паспорту вернулся в Россию.

В Пулково задержан пассажир авиарейса сообщением "Санкт-Петербург – Челябинск", который на протяжении 12 лет скрывался от правоохранительных органов за разбойное нападение и убийство инкассатора. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции.

По версии следствия, задержанный 45-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики в 2008 году в составе группы напал и убил инкассатора в Петербурге. Подозреваемый после этого преступления долгое время жил на территории ближнего зарубежья.

В этом году мужчина по поддельному паспорту вернулся в Россию, где и был задержан. Он передан инициатору розыска.

Ранее в Пулково за день раскрыли кражи телефона и скейтборда.

Фото: ВК/ Аэропорт Пулково

Теги: пулково, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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