В Петербурге задержали двух женщин за фиктивно поставленных на учёт мигрантов

Ранее была установлена 19-летняя девушка, которая также оформляла мигрантов у себя дома.

Полиция задержала двух женщин, организовавших фиктивную постановку на учёт четверых иностранцев. Ими оказались женщины 30 и 47 лет, проживающие по улице Добровольцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в мае 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена 19-летняя жительница дома 4 по улице Лёни Голикова, которая оформила заведомо недостоверные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан.После было заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

После оперативниками у дома 12 по улице Добровольцев были задержаны ещё две неработающие женщины, участвующие в этой же противоправной схеме. За денежное вознаграждение они также поставили на фиктивный учёт мигрантов.

Отметим, что одна из подозреваемых задержана, второй избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Приозерском водитель грузовика сбил внезапно выскочившую женщину.

Фото: Piter.TV