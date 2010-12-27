В Петербурге задержали двух националистов, ранивших узбека

Мужчины едва не зарезали его ножом.

17 сентября задержали двух подозреваемых в покушении на убийство по национальным мотивам, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу. Недоброжелательных к другой национальности граждан обнаружили в другом субъекте России.

В ночь на 17 сентября на Среднеохтинском проспекте двое неизвестных напали на гражданина Узбекистана с газовым баллончиком и ножом. Они нанесли ему несколько ранений, пытаясь убить, и скрылись. Потерпевшего доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В данный момент возбуждено уголовное дело, а также проводится проверка информации об этих гражданах. У следствия есть подозрения в аналогичных преступлениях с их стороны. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. По статье "покушение на убийство по национальным мотивам" предусмотрено до 15 лет заключения.

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