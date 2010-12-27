В Петербурге у помощника прокурора угнали Toyota Camry

Потерпевший наблюдал кражу своего автомобиля с балкона.

Вечером 17 сентября у помощника Котласского межрайонного прокурора угнали автомобиль марки Toyota Camry. Командированный сотрудник надзорного ведомства приехал из Архангельска в Петербург на своей иномарке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Мужчина остановился у брата в доме №5/4 по Кушелевской дороге. Вечером он заметил, что брелок машины показывает неладное. Выскочив на балкон, потерпевший увидел, как его иномарка 2015 года выпуска уезжает в сторону Бестужевской улицы. Ее сопровождал либо автомобиль той же марки, либо Ford Focus.

Угнанную иномарку поставили в федеральный розыск. Грабителей ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Металлострое угнали Toyota Land Cruiser за 5,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV