В Металлострое угнали Toyota Land Cruiser за 5,8 млн рублей

Жертвой грабителей стал инженер из Иваново.

В среду, 11 сентября, в полицию Колпинского района Петербурга обратился 53-летний инженер строительной компании из Иваново и заявил об угоне внедорожника марки Toyota Land Cruiser. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Автомобиль был припаркован возле дома Железнодорожной улице в поселке Металлострой. Грабители угнали его в период с 10 часов 4 сентября до 7 часов 11 сентября. Сумма ущерба составила 5,8 млн рублей.

Иномарка черного цвета была оборудована штатной сигнализацией и охранно-противоугонной системой. На месте происшествия есть камеры видеонаблюдения. Записи изучают сотрудники правопорядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV