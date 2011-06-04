В Петербурге задержали двух мужчин за оправдание терроризма и вражды в сети

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявил обвинения двум местным жителям. Им вменяются статьи о публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также о возбуждении ненависти или вражды.
По данным следствия, мужчины, находясь в одном из образовательных учреждений, публиковали в открытом мессенджере материалы, оправдывающие террористический акт и содержащие враждебные высказывания в адрес отдельных национальных и религиозных групп.
Совместно с Центром "Э" регионального управления МВД фигуранты были задержаны. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
В рамках расследования проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Фото: Piter.TV
