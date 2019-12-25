В Петербурге задержали молодого мигранта с нездоровым интересом к маленькой девочке

Мужчина признался в том, что 14 декабря остался наедине с 12-летней девочкой.

За два дня петербургские полицейские поймали сразу двух мужчин, нездорово интересовавшихся маленькими детьми. Подробности Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

29 декабря на Северном проспекте задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, работающего кассиром в магазине. Мужчина по имени Хусниддин признался в том, что 14 декабря совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Это произошло в съемной квартире мигранта на улице Бутлерова. С соответствующим заявлением мать юной петербурженки обратилась в тот же день, в полиции возбудили уголовное дело. 30 декабря педофила поместили в изолятор.

Днем раньше в Петербурге задержали 67-летнего пенсионера, совратившего школьника в 2017 году

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