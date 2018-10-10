В Петербурге задержали двух дебоширов, разгромивших номер в отеле

Петербургская вневедомственная охрана задержала 4 декабря двоих мужчин, разгромивших номер в отеле и не заплативших за беспорядок. Об этом сообщила пресс-служба УВО по городу. Задержанными оказались петербуржец и житель Приозерского района Ленобласти.
Как выяснилось, приятели заселились в отель на Большом проспекте Петроградской стороны несколько дней назад. В день выезда в номер поднялся сотрудник отеля, чтобы проверить помещение и предупредить постояльцев. Комната оказалась разгромленной: работник отеля увидел разбитую посуду, поврежденные стулья и мини-бар, залитый алкоголем пол и следы от окурков на стенах. Во всем этом интерьере находились пьяные постояльцы.
Сумма ущерба отелю составила больше 20 тысяч рублей, однако дебоширы отказались платить за наведенный беспорядок и сбежали. Нарушителей задержали по "горячим" следам в кафе неподалеку.
Ранее петербуржец лишился трех пальцев после взрыва фонарика-гранаты.
Фото: pixabay
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