В Петербурге задержали двух дебоширов, разгромивших номер в отеле

Мужчины устроили погром, но отказались платить за беспорядок.

Петербургская вневедомственная охрана задержала 4 декабря двоих мужчин, разгромивших номер в отеле и не заплативших за беспорядок. Об этом сообщила пресс-служба УВО по городу. Задержанными оказались петербуржец и житель Приозерского района Ленобласти.

Как выяснилось, приятели заселились в отель на Большом проспекте Петроградской стороны несколько дней назад. В день выезда в номер поднялся сотрудник отеля, чтобы проверить помещение и предупредить постояльцев. Комната оказалась разгромленной: работник отеля увидел разбитую посуду, поврежденные стулья и мини-бар, залитый алкоголем пол и следы от окурков на стенах. Во всем этом интерьере находились пьяные постояльцы.

Сумма ущерба отелю составила больше 20 тысяч рублей, однако дебоширы отказались платить за наведенный беспорядок и сбежали. Нарушителей задержали по "горячим" следам в кафе неподалеку.

Ранее петербуржец лишился трех пальцев после взрыва фонарика-гранаты.

Фото: pixabay