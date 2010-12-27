Петербуржец лишился трех пальцев после взрыва фонарика-гранаты

У мужчины также диагностировали перелом пятой пястной кости и повреждения предплечья и бедра.

Вечером 4 декабря в НИИ имени Вредена доставили 67-летнего мужчину, у которого в руках взорвался фонарик-граната. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в доме №2 по Сестрорецкой улице. Выяснилось, что пенсионер ремонтировал люстру соседке и использовал для освещения металлический фонарик. Мужчина разобрал его и обнаружил внутри металлическое кольцо с усиками, за которое дернул. После этого произошел взрыв.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него ампутацию трех пальцев на правой руке, перелом пятой пястной кости, а также мелкоточечные повреждения левого предплечья и бедра.

Предположительно, фонарик-граната принадлежал 39-летнему таксисту, который умер от ожирения в конце июня 2019 года. Как этот предмет попал к пенсионеру, не уточняется.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV