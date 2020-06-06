  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:45
40
fvbykov
Код вставки плеера

В Петербурге задержали двух человек после одиночных пикетов

0 0

Мероприятия проходили на Васильевском острове.

Вечером в субботу, 6 июня, активисты Евгений Мусин и Светлана Ковалец оказались задержаны на Малом проспекте Васильевского острова. Отмечается, что Мусин и Ковалец проводили одиночные пикеты. 

О задержании порталу "ОВД-Инфо" сообщила сама Ковалец. В сообщении сайта отмечается, что Мусин и Ковалец протестовали против "вечного правления Путина". Мусин рассказал, что "на просьбы пояснить законность оснований для задержания была применена физическая сила".

В настоящее время активистов везут в 30 отделу полиции.

Ранее мы сообщали о том, что жители Купчино недовольны возможным расширением Южного шоссе за счет парка Интернационалистов. При расширении дороги могут исчезнуть несколько сотен деревьев, растущих вдоль обочины Южного шоссе.

Видео: Евгений Мусин / Facebook, Telegram / Бессрочный протест | СПб

Теги: активисты, васильевский остров, задержание, петербург, политика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии