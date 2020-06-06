В Петербурге задержали двух человек после одиночных пикетов

Вечером в субботу, 6 июня, активисты Евгений Мусин и Светлана Ковалец оказались задержаны на Малом проспекте Васильевского острова. Отмечается, что Мусин и Ковалец проводили одиночные пикеты.
О задержании порталу "ОВД-Инфо" сообщила сама Ковалец. В сообщении сайта отмечается, что Мусин и Ковалец протестовали против "вечного правления Путина". Мусин рассказал, что "на просьбы пояснить законность оснований для задержания была применена физическая сила".
В настоящее время активистов везут в 30 отделу полиции.
Ранее мы сообщали о том, что жители Купчино недовольны возможным расширением Южного шоссе за счет парка Интернационалистов. При расширении дороги могут исчезнуть несколько сотен деревьев, растущих вдоль обочины Южного шоссе.
Видео: Евгений Мусин / Facebook, Telegram / Бессрочный протест | СПб
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