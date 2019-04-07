В Петербурге задержали две яхты за неуплату таможенных платежей

Яхты использовали в коммерческих, а не личных целях.

Балтийская таможня возбудила два уголовных дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Сотрудники выявили двух мужчин, которые не захотели оплачивать платежи за яхты.

Было установлено, что в мае 2022 года 40-летний петербуржец взял в аренду яхту в Эстонии и ввез ее в Россию по процедуры временного ввоза. В документах была указана некоммерческая цель использования. По факту он сдавал ее в аренду. Сумма неуплаты составила 7,2 млн.

Аналогичная история произошла и с 30-летним мужчиной. Он задолжал 13,5 млн рублей.

За нарушение указанной статьи грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет. Оба предпринимателя явились с повинной, что будет учтено судом.

Ранее Piter.tv писал о том, что филиппинка пыталась вывезти 9,5 тонн товаров под видом личных вещей из России.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни