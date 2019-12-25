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В Петербурге задержали банду наркоторговцев с 27 кустами конопли
Сегодня, 12:59
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himif

В Петербурге задержали банду наркоторговцев с 27 кустами конопли

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Злоумышленники торговали запрещенными веществами на даркнет-площадке.

Еще в конце мая петербургские полицейские задержали банду злоумышленников, сбывающих наркотики на даркнет-площадке "Гидра". Как сообщили Piter.TV в правоохранительных органах, драгдилеры в течение долгого времени промышляли запретным бизнесом и сбывали марихуану и мефедрон в разных районах Петербурга.

В команде оказались 23-летний уроженец Ленобласти, 19-летняя петербурженка, 26-летний выходец из Украины. У каждого из задержанных в банде была своя роль: закладчика, модератора сайта, культиватора. В ходе обысков в квартирах задержанных полиция нашла компьютерную технику и телефоны, упаковочные материалы, химические реактивы, электронные весы, а также фотографии с тайниками-закладками, в квартире главного культиватора команды на Горной улице обнаружили еще и 27 кустов конопли. Одна из нарколабораторий злоумышленников расположилась в деревне Новгородской области. Все тайники, спрятанные по городу, полицейские посетили отдельно и изъяли найденные наркотики.

Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и сбыте наркотиков, двоих арестовали, третью поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге поймали закладчика с крупной партией наркотиков.

Фото: Piter.TV

Теги: наркотики, сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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