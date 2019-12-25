В Петербурге поймали закладчика с крупной партией наркотиков

Сотрудники транспортной полиции выявили подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У молодого человека изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Их обнаружили по время личного досмотра у 22-летнего петербуржца. Экспертиза подтвердила, что при себе молодой человек носил наркотики массой более 25 грамм, что считается крупным размером.
Правоохранители установили, что несколько недель назад злоумышленник наткнулся на объявление о предложении поработать "кладмэном". Гражданин собирался забрать психотропное вещество между железнодорожными станциями, однако его остановила полиция.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Максимальное наказание ― 20 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
Ранее полиция Петербурга задержала псковского "химика".
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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