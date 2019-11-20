Полиция Петербурга задержала псковского "химика"

Мужчина изготавливал наркотики в собственной квартире.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 29 мая сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с экипажем ГИБДД на дороге "Санкт-Петербург-Псков" в Гатчинском районе остановили автомобиль, за рулем которого находился 32-летний житель Псковской области.

В салоне иномарки было два пассажира: 24-летняя девушка и 28-летний мужчина. В результате досмотра полицейские нашли в багажнике рюкзак с тремя коробками из-под печенья с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что внутри находились наркотики массой почти в один килограмм.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый имеет химическое образование и занимается производством наркотического средства "мефедрон" по месту проживания: в поселке Новоселье Псковской области. В результате обыска была изъята ёмкость с наркотиками (массой около 1500 граммов), а также пробирки и колбы разного размера.

В отношении "химика" возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что гатчинские цыгане изготавливали наркотики и прятали оружие.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти