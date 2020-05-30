Гатчинские цыгане изготавливали наркотики и прятали оружие

Обыски прошли в рамках профилактических рейдов по выявлению и пресечению противоправных действий.

Как стало известно, 28 мая сотрудники полиции провели рейды по выявлению и пресечению противоправных действий, в том числе мошенничеств в отношении незащищенных слоев населения, представителями кочевого народа в поселках Вырица и Мыза-Ивановка Гатчиского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В ходе рейдов полицейские обыскали 6 жилых домов. В одном из них обнаружены приспособления, используемые для приготовления наркотиков, охотничье ружье ИЖ, зарегистрированное в Красноярском крае. В другом доме были обнаружены свертки с наркотическим веществом. Изъятое направлено на экспертизу.

Владелец оружия и законность приобретения устанавливаются. Изъятое направлено на экспертизу для решения вопроса о принятии процессуального решения. Кроме того, у 34-летней женщины в доме поселке Вырица был обнаружен сверток несколькими дозами мефедрона. Его содержимое исследуется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков.

В полицию доставили 18 человек.

В связи с этим целью подобных рейдов является не только выявление возможных противоправных действий, но и их профилактика и предупреждение сообщили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что из 16 проверенных магазинов Петербурга 12 нарушили режим повышенной готовности.

Видео: пресс-служба ГУ МВД