В Петербурге после конфликта с вице-президентом Альфа-Банка задержали бойцов ММА

Оппонент спортсменов был пьян и оскорблял их.

Накануне в Петербурге задержали двух бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина. На своей странице в Instagram Тарасов рассказал о причинах случившегося.

По словам спортсмена, он и его друг возвращались из Москвы. На Московском вокзале у них случился конфликт с вице-президентом Альфа-Банка Андреем Сорокиным.

"Ппц...Чел наехал на Солонина, оказался вице-президентом Альфа-Банка Андрей Сорокин ....Сказал что *** [занимался сексом] маму Солонина...Я его успокоил, сказал что не надо пьяного трогать...В итоге тот еще и заявление подал, где оказались его знакомые в линейном управлении полиции", - написал Артем Тарасов.

Боец попросил всех неравнодушных людей звонить в полицию и требовать отпустить их. "Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом, и на моих глазах происходит просто какая-то показушная тема", - отметил Тарасов.

Ранее в Петербурге задержали иностранца, ранившего четырех человек в массовой драке на Садовой.

Фото: Instagram / artemtarasov_mma