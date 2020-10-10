В Петербурге задержали банду угонщиков, перегонявших чужие машины в Казахстан

Были задержаны четверо мужчин от 25 до 56 лет.

В Петербурге задержали группу "автоугонщиков". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Были задержаны четверо мужчин от 25 до 56 лет. Их подозревают в хищениях на территории Петербурга и Ленобласти и легализации в Казахстане легковых автомобилей корейского производства. Задержанные полностью изобличены в том, что в феврале похитили Hyundai Santa Fe, припаркованный у дома по Малоохтинскому проспекту, в июне похитили Kia Sorento и Hyundai Santa Fe в Зеленогорске и Сестрорецке.

Одна из иномарок была обнаружена на пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, остальные в Тосненском районе Ленобласти. Иномарки помещены на склад временного хранения. Полицейские проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступлений и иных эпизодов преступной деятельности.

Ранее в Петербурге мужчина нанял эвакуатор для кражи Audi.

Видео: МВД