В Петербурге мужчина нанял эвакуатор для кражи Audi

Из-за этого эвакуаторщик едва не стал соучастником кражи

В Центральном районе Петербурга задержали подозреваемого в краже автомобиля, который для кражи Audi нанял эвакуатор. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Во вторник, 30 ноября, в полицию позвонил 30-летний мужчина, который рассказал, что его припаркованный на улице Черняховского Audi S5 на эвакуаторе пытается угнать неизвестный. Правоохранители задержали водителя эвакуатора, который заявил, что его нанял мужчина для перевозки якобы своей машины.

Эвакуаторщик в соцсетях написал, что он провёл сутки в камере, так как фактически стал вторым подозреваемым в угоне. Позже полицейские его отпустили. Одним из доказательств его не причастности к угону стало видео, которое он сам записал на месте происшествия.

Предполагаемого заказчика эвакуатора позднее задержали на Мытнинской улице, в его отношении возбудили уголовное дело.

В Красносельском районе Петербурга в конце ноября был похищен автомобиль за 2 миллиона рублей.

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