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В Красносельском районе Петербурга похищен автомобиль за 2 миллиона рублей
Сегодня, 12:06
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В Красносельском районе Петербурга похищен автомобиль за 2 миллиона рублей

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Инцидент произошел рядом с домом 17, расположенном на Красногородской улице. Автомобиль был застрахован ОСАГО и КАСКО в страховой компании "Росгосстрах" до 22 ноября 2022 года.

В четверг, 25 ноября, в Красносельском районе произошла кража автомобиля Хендай Туксон. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Красносельскому району.

В 07:55 сотрудники полиции получили сообщение от 43-летней женщины. Она заявила, что в период с 19:30 24 ноября до 08:00 25 ноября у неё угнали автомобиль. Инцидент произошел рядом с домом 17, расположенном на Красногородской улице. Автомобиль был застрахован ОСАГО и КАСКО в страховой компании "Росгосстрах" до 22 ноября 2022 года.

Возбуждено уголовное дело. Информацию об угоне передали сотрудникам ППСП, ГИБДД и ОВО.

Ранее мы сообщили, что в Парголово злоумышленник совершил кражу на 700 тысяч рублей.

Фото: pixabay

Теги: красносельский район, розыск, угон, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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