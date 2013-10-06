В Красносельском районе Петербурга похищен автомобиль за 2 миллиона рублей

Инцидент произошел рядом с домом 17, расположенном на Красногородской улице. Автомобиль был застрахован ОСАГО и КАСКО в страховой компании "Росгосстрах" до 22 ноября 2022 года.

В четверг, 25 ноября, в Красносельском районе произошла кража автомобиля Хендай Туксон. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Красносельскому району.

В 07:55 сотрудники полиции получили сообщение от 43-летней женщины. Она заявила, что в период с 19:30 24 ноября до 08:00 25 ноября у неё угнали автомобиль. Инцидент произошел рядом с домом 17, расположенном на Красногородской улице. Автомобиль был застрахован ОСАГО и КАСКО в страховой компании "Росгосстрах" до 22 ноября 2022 года.

Возбуждено уголовное дело. Информацию об угоне передали сотрудникам ППСП, ГИБДД и ОВО.

Ранее мы сообщили, что в Парголово злоумышленник совершил кражу на 700 тысяч рублей.

Фото: pixabay