В Парголово злоумышленник совершили кражу на 700 тысяч рублей

В период с 08:00 до 17:55 неизвестный преступник попал через балкон в одноэтажный дом, расположенный по адресу ул. Вятская,16. Оттуда он похитил 100 тыс. рублей, норковую шубу и ювелирные изделия.

В поселке Парголово злоумышленник проник в дом и совершили крупную кражу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Выборгскому району.

О происшествии стало известно 26 ноября в 18:12. По номеру "112" поступило сообщение от 59-летнего мужчины, завхоза ООО "Невский центр". Он сообщил, что в период с 08:00 до 17:55 неизвестный преступник попал через балкон в одноэтажный дом, расположенный по адресу ул. Вятская,16. Оттуда он похитил 100 тыс. рублей, норковую шубу и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

На данный момент преступление не раскрыто. Камер видеонаблюдения на участке не было. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что петербуржца с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на Лиговском проспекте.

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