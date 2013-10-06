Петербуржца с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на Лиговском проспекте

Потерпевший находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливают по камерам видеонаблюдения.

В подъезде дома №161 на Лиговском проспекте найден 34-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Фрунзенскому району.

Об инциденте стало известно 26 ноября в 11:15. Сотрудники НИИ Скорой помощи получили сообщение о том, что на лестничной клетке найден Ефимов Александр Сергеевич 1987-го года рождения. У него диагностировали резанные ранения головы, живота, конечностей, рук и ног. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевший находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы пока не могут его опросить. Обстоятельства произошедшего устанавливают по камерам видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили, что в наркологической больнице на Васильевском острове произошел пожар.

Фото: Piter.TV