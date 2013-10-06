В наркологической больнице на Васильевском острове произошел пожар

В палате загорелись постельные принадлежности. Сотрудникам больницы удалось справиться с огнем до прибытия пожарных. Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью в наркологической больнице в Петербурге произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Об инциденте стало известно 27 ноября около 05:58. В медучреждении, расположенном в доме №23-25 на 4-й линии Васильевского острова, в палате загорелись постельные принадлежности. Сотрудникам больницы удалось справиться с огнем до прибытия пожарных.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщили, что ночью в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме.

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