В наркологической больнице на Васильевском острове произошел пожар

Ночью в наркологической больнице в Петербурге произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Об инциденте стало известно 27 ноября около 05:58. В медучреждении, расположенном в доме №23-25 на 4-й линии Васильевского острова, в палате загорелись постельные принадлежности. Сотрудникам больницы удалось справиться с огнем до прибытия пожарных.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее мы сообщили, что ночью в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме.
Фото: Яндекс Карты
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