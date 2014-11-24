В результате сгорел одноэтажный дом размером 6х6 метров. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Ночью в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба 37 отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России.

Об инциденте стало известно 27 ноября в 01:47. Операторы из 51-й пожарно-спасательной части Петербурга и 71 пожарно-спасательной части Ленобласти получили сообщение о возгорании в доме на территории СНТ Пчелка в деревне Борки. На место выехала пожарно-спасательная бригада. В результате сгорел одноэтажный дом размером 6х6 метров. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Дознание по пожару ведет ОНД Ломоносовского района.

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