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Ночью в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме
Сегодня, 9:52
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Ночью в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме

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В результате сгорел одноэтажный дом размером 6х6 метров. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Ночью в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба 37 отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России.

Об инциденте стало известно 27 ноября в 01:47. Операторы из 51-й пожарно-спасательной части Петербурга и 71 пожарно-спасательной части Ленобласти получили сообщение о возгорании в доме на территории СНТ Пчелка в деревне Борки. На место выехала пожарно-спасательная бригада. В результате сгорел одноэтажный дом размером 6х6 метров. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Дознание по пожару ведет ОНД Ломоносовского района.

Ранее мы сообщили, что полицейский из Лужского района Ленобласти попался при получении взятки от наркомана.

Фото: pixabay

Теги: ленобласть, ломоносовский район, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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