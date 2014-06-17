Полицейский из Лужского района Ленобласти попался при получении взятки от наркомана

Следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы устанавливают другие эпизоды приступной деятельности сотрудника.

В Ленобласти задержан сотрудник отдела уголовного розыска ОМВД России по Лужскому району. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета России по региону, его подозревают в получении взятки от местного жителя.

По предварительным данным, сотрудник уголовного розыска задержал местного жителя, у которого нашли психотропные вещества. Чтобы избежать наказания, злоумышленник передал полицейскому крупную взятку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом". Сейчас полицейский задержан. Следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы устанавливают другие эпизоды приступной деятельности сотрудника.

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