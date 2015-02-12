Сотрудники закона получили ожоги глаз, против женщины завели дело.

Противница вакцинации распылила дихлофос в лица Росгвардейцев в Вологде. Инцидент произошел в областном центре. Следственные органы утомили, что на заседание местного парламента пришла группа людей, которые составили петицию. Они выступили против принятия ограничительных мер и обязательной вакцинации населения в регионе. Активисты потребовали личного приема у депутатов. Отдельные нарушители не соблюдали пропускной и масочный режимы. В результате охрана вызвала сотрудников правопорядка.

Представители закона планировали доставить злоумышленников в отделение полиции. В этот момент одна из местных жительниц решила распылить содержимое баллончика с дихлофосом в лица росгвардейцев. В результате два человека получили ожоги глаз первой степени. На данный момент баллончик изъят. Женщине предъявлено обвинение по уголовному делу. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Специалисты работают с записями с камер видеонаблюдения.

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