СМИ: в Кирове таксист распылил перцовый баллончик в лицо попрошайке

Потерпевшего на скорой забрали в больницу.

В Кирове таксист распылил перцовый баллончик в лицо попрошайке, а потом избил потерпевшего. Об этом рассказали местные Telegram-каналы. По информации от СМИ, инцидент произошел на Привокзальной площади города. Водитель не сдержал агрессии после того, как бездомный по имени Миха попросил у него денег на пропитание. Водитель же заявляет о том, что его поведение было самообороной.

Известно, что прохожие вызвали скорую помощь. После того, как потерпевшему промыли глаза, его госпитализировали. Мужчина отказался писать заявление на нападавшего.

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Фото и видео: Telegram/SHOT

