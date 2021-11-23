  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:43
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: в Кирове таксист распылил перцовый баллончик в лицо попрошайке

0 0

Потерпевшего на скорой забрали в больницу.

В Кирове таксист распылил перцовый баллончик в лицо попрошайке, а потом избил потерпевшего. Об этом рассказали местные Telegram-каналы. По информации от СМИ, инцидент произошел на Привокзальной площади города. Водитель не сдержал агрессии после того, как бездомный по имени Миха попросил у него денег на пропитание. Водитель же заявляет о том, что его поведение было самообороной.

Известно, что прохожие вызвали скорую помощь. После того, как потерпевшему промыли глаза, его госпитализировали. Мужчина отказался писать заявление на нападавшего. 

"Спартак" показал потасовку с игроками и тренерами "Краснодара".

Фото и видео: Telegram/SHOT
 

Теги: киров, перцовый баллончик, таксист
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии