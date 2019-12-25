Матч завершился со счетом 2:1.

Московский футбольный клуб "Спартак" показал потасовку с игроками и тренерами "Краснодара". Инцидент произошел во время перерыва в 15-м туре Российской премьер-лиги. Со стороны столичной команды в конфликте приняли участие Самуэль Жиго, который пытался разнять стороны, а также спортсмены Андрей Ещенко и Александр Максименко. В драке был замечен и главный тренер "красно-белых" Руй Витория.

Со стороны "Краснодара" главными действующими лицами конфликта стали Тони де Вильена, Гжегож Крыховяк, тренеры Виктор Ганчаренко и Василий Березуцкий. "Быки" решили выразить протест судейской коллегии. Они раскритиковали решение арбитров о назначении пенальти в завершении первого тайма игры.

Напомним, что матч "Краснодар" — "Спартак" завершился победой "быков" с результатом 2:1. Подопечные Ганчаренко находятся на пятой позиции рейтинга РПЛ с 24 очками. "Спартак" занимает 10 строчку списка с 19 баллами.

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