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Массовая драка со стрельбой в ресторане Москвы попала на видео

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Причина конфликта на данный момент неизвестна.

В ресторане российской столицы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщил телевизионный канал "РЕН ТВ".

Потасовка произошла 20 ноября в одном из заведений общественного питания по улице Веневской. В ходе конфликта, в котором приняли участие несколько мужчин, один из них достал пистолет и выстрелил в потолок. 

По информации Telegram-канала 112, огонь был открыт из стартового пистолета, который был ранее переделан для стрельбы травматическими патронами. 

На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликта. Участники драки устанавливаются.

Ранее в Казани пассажир автобуса брызнул "перцовкой" в лицо кондуктора.

Видео: Telegram/112

Теги: массовая драка, москва, стартовый пистолет
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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