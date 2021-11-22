В Казани пассажир автобуса брызнул "перцовкой" в лицо кондуктора

Инцидент произошел после того, как кондуктор потребовал от пассажира предъявить QR-код.

В Казани пассажир автобуса брызнул в лицо кондуктора перцовым баллончиком. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел около метро "Альметьево" в автобусе под номером 31. Отмечается, что один из пассажиров начал проявлять агрессию, когда кондуктор попросила у него QR-код для продажи билета. После этого мужчина ударил женщину, а затем брызнул ей в лицо "перцовкой".

Водитель транспортного средства после произошедшего выпустил из транспорта всех пассажиров, после чего заблокировал предполагаемого нарушителя в салоне автобуса.

На место ЧП были вызваны медики и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Воронеже водитель вытолкнул женщину без маски из автобуса.

Видео: ВК/В Казани поймут