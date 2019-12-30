В Петербурге задержали угнавших такси бандитов

Также злоумышленники обокрали случайного прохожего.

В воскресенье, 12 января, в Петербурге полиция задержала банду разбойников, угнавших автомобиль таксиста и укравшие ценные вещи у прохожего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Еще 21 декабря стражи порядка Красносельского района получили сообщение о том, что днем ранее на проспекте Ветеранов ограбили петербуржца. Угрожая ножом, неизвестные украли у мужчины два мобильных телефона и банковскую карту. 5 января тот же адрес стал ориентиром новой жалобы о четверых злоумышленниках. У дома №171 бандиты окружили таксиста и, угрожая оружием, угнали у мужчины его иномарку стоимостью 700 тысяч рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела о разбое.

Неделю спустя полиция задержала трех выходцев из среднеазиатских республик, подозреваемых в упомянутых налетах. Злоумышленниками оказались 23-, 26- и 33-летний мужчины. Похищенное имущество у задержанных изъяли.

Ранее мы писали, что петербуржца будут судить за разжигание ненависти в интернете.

Фото: Piter.TV