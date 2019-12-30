Мужчина создал аккаунт с фото, аудио и видео, содержащие запрещенные к распространению материалы.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что петербуржца будут судить за разжигание ненависти в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как оказалось, петербуржец создал аккаунт в одной известной соцсети и размещал в нём запрещенные к распространению материалы. Эксперты заявили, что эти материалы формируют негативное отношение к людям по национальному признаку.

В итоге полицейские возбудили дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды..". Петербуржцу грозит арест на 15 суток.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали поджигателя колясок в парадной на Моховой.

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