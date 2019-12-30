В Петербурге задержали поджигателя колясок в парадной на Моховой

Подозреваемым оказался 45-летний бездомный.

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали подозреваемого в поджоге детских колясок в парадной дома №18 на Моховой улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Стражи порядка установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 45-летний бездомный. Злоумышленника удалось задержать 12 января у дома №22 на Моховой улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, 12 января в группе "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно шатающегося из стороны в сторону мужчину. Он поднимается по лестнице и некоторое время стоит в пролете. Далее незнакомец садится в лифт и спускается на первый этаж. Там он встает напротив детских колясок, какое-то время смотрит на них и уходит. Затем мужчина возвращается и поджигает коляски. Мотив его действий пока не понятен.

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Видео: ВКонтакте / Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург