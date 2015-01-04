В Петербурге задержали банду налетчиков, которые ограбили 20 ювелирных по всей стране

Фигуранты тщательно скрывали свои преступления. Каждый из них был примерным семьянином. Их родные и близкие даже не догадывались о "криминальных деяниях".

Трех петербуржцев и одного иностранца задержали по подозрению в восьмилетней серии грабежей и разбойных нападений. Об этом 7 сентября рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Банда грабила ювелирные магазины с 2013 по 2021 год. Следствие полагает, что преступники начали с Новгородской области, а затем продолжили по всей стране. Злоумышленники успели ограбить магазины в 13 регионах, в их числе Тульская, Свердловская, тамбовская, Тверская, Брянская, Владимирская и Кировские области. Преступники тщательно готовились: изучали расположение камер и охраны, меняли номера на своих двух автомобилях.

Сейчас полиции известно о 20 грабежах и разбоях с ущербом на 50 млн рублей. Их удалось вычислить по одному частному ювелиру, который скупал золото. Предполагается, что мужчина не знал о происхождении золота.

Волк отмечает, что фигуранты тщательно скрывали свои преступления. Каждый из них был примерным семьянином. Их родные и близкие даже не догадывались о "криминальных деяниях".

Предполагаемого главаря и двух участников группировки задержали в Петербурге, ещё одного — иностранца — поймали на российской границе. Всех четверых арестовали.

Уголовные дела, возбужденные в разных регионах, объединены в одно производство. Расследованием занимается полиция Тульской области.

Ранее обвинение запросило 126 лет тюрьмы банде, которая грабила ювелирные магазины. После каждого налёта реквизит сжигался, чтобы не оставлять следов. При этом на грабёж участники банды тратили не более 1,5-2 минут.

Фото: Piter.tv

