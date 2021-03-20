Обвинение запросило 126 лет тюрьмы банде, которая грабила ювелирные магазины

После каждого налёта реквизит сжигался, чтобы не оставлять следов. При этом на грабёж участники банды тратили не более 1,5-2 минут.

В Петербургском городском суде сторона обвинения запросила 126 лет тюрьмы в отношении членов банды, которые грабили ювелирные магазины. Об этом во вторник, 30 августа, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

На скамье подсудимых оказались 10 человек. Они орудовали в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях и в Петербурге с 2011 по 2017 гг. Банда похитила драгоценностей на 118 млн рублей. Ранее вину подсудимых признали присяжные.

Следствие считает, что на счету злоумышленников не менее 14 ограблений. Они появлялись на месте преступления с пистолетами, спрятанными в букетах цветов. Свою внешность грабители маскировали при помощи бейсболок, очков, накладных париков и усов. После каждого налёта реквизит сжигался, чтобы не оставлять следов. При этом на грабёж участники банды тратили не более 1,5-2 минут. Награбленное продавалось, деньги делились между членами группировки.

Фото: Piter.tv